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Полпред Артем Жога посетил кампус УрФУ и Центр спортивной реабилитации

Полпред в УрФО отметил значимость работы с людьми, которые вернулись с СВО.

Источник: соцсети

Полпред в УрФО Артем Жога посетил кампус Уральского федерального университета и осмотрел Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта — первое подобное учреждение на Урале для людей с ОВЗ или инвалидностью.

Жога отметил значимость работы с людьми, которые вернулись с СВО, и обратил особое внимание на методику бокса на колясках, которую разрабатывают в учреждении.

Кроме того, полпред осмотрел Медицинский центр университета, который должен заработать в начале следующего года.

«Такое объединение медицины, реабилитации и спорта позволит оказывать разноплановую помощь, повышая тем самым качество жизни людей. Помощь здесь могу получать не только студенты, но и жители всего района», — сказал Артем Жога.

образование