Глава Генштаба высказался о плане нападения на Беларусь, озвученному по ТВ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко высказался о плане нападения на Беларусь, озвученному в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь» телеканала ОНТ. Комментарий Муравейко дал в интервью sb.by.
Напомним, ранее мы писали, что в фильме ОНТ озвучили сценарии Запада по захвату власти в Беларуси. Также в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь. Еще КГБ Беларуси сообщил, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму, а также озвучил информацию, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.
Глава Генштаба констатировал, что наличие подобного плана является объективной реальностью.
— К сожалению, создана за границей определенная когорта людей, которая не успокоилась и стремится нарушить безопасность и покой нашей страны. Они хотят развязать вооруженный конфликт, военное противостояние на территории Беларуси, — заявил Муравейко.
Но о реальности данной стратегии, по его словам, тяжело судить. И добавил:
— Если уже задержаны исполнители и в него были «запущены» определенные люди, значит, он уже трещит по швам.
Вместе с тем, начальник Генштаба предупредил тех, кто «готовит оружие или собирается прийти и устроить здесь кровавую бойню»:
— Силовой блок Беларуси един и представляет собой мощнейший кулак. Начиная от государственной границы и заканчивая участковым в маленьком населенном пункте.
Муравейко отметил, что «крайняя проверка системы государственного реагирования показала, что она работает как часы».
Также начальник Генштаба Беларуси Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире и высказался о запуске нового российского оружия «Орешник». А еще сказал, как в кулуарах в шутку расшифровывают аббревиатуру НАТО.
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