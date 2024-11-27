Глава Генштаба высказался о плане нападения на Беларусь, озвученному по ТВ

Напомним, ранее мы писали, что в фильме ОНТ озвучили сценарии Запада по захвату власти в Беларуси. Также в фильме ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь. Еще КГБ Беларуси сообщил, что деятельность отдельных госструктур Польши и Литвы может быть квалифицирована как содействие терроризму, а также озвучил информацию, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.