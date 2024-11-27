Глава Минобороны Гюлер: США сняли возражения на использование Турцией С-400

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем. В январе 2023 года Эрдоган объявил, что Турция не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них. По его словам, Турция выплатила США около $1,4 млрд.