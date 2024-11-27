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Волгоградцев попросили не паниковать из-за антитеррористических учений 27 ноября

Силовики будут учиться пресекать теракты на объектах транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 27 ноября можно будет заметить большое скопление машин экстренных служб, сотрудников разных силовых ведомств, кинологов с собаками на объектах транспортной инфраструктуры. Горожанам не стоит волноваться и паниковать — это антитеррористические учения. Об их проведении сообщили в оперативном штабе Волгоградской области. Силовики предупредили о возможных перекрытиях движения из-за учений.

— Просьба к жителям области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам, обратился оперштаб к жителям.

Отмечается, что тактические учения затронут объекты железнодорожного транспорта.