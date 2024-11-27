Волгоградцев попросили не паниковать из-за антитеррористических учений 27 ноября

В Волгограде 27 ноября можно будет заметить большое скопление машин экстренных служб, сотрудников разных силовых ведомств, кинологов с собаками на объектах транспортной инфраструктуры. Горожанам не стоит волноваться и паниковать — это антитеррористические учения. Об их проведении сообщили в оперативном штабе Волгоградской области. Силовики предупредили о возможных перекрытиях движения из-за учений.
— Просьба к жителям области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам, обратился оперштаб к жителям.
Отмечается, что тактические учения затронут объекты железнодорожного транспорта.