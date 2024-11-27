Юрий Шалабаев прокомментировал объединение Кстовского округа и Нижнего Новгорода

Мнение нижегородцев будет решающим в вопросе объединения Кстовского округа и Нижнего Новгорода. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев на заседании гордумы 27 ноября.
Вопрос объединения Кстовского округа и Нижнего Новгорода намерены рассмотреть на заседании профильной комиссии по местному самоуправлению уже в ближайшее время.
«Такая трансформация в Нижнем Новгороде происходит впервые. Безусловно, решение будет приниматься с учетом мнения жителей, — отметил Юрий Шалабаев. — Здесь, главное, помнить и понимать главный принцип, исходя из которого должно приниматься решение — от объединения должны выиграть как жители Нижнего Новгорода, так и жители Кстовского округа».
Позже гордума Нижнего Новгорода намерена провести публичные слушания, в которых смогут поучаствовать жители Кстова и Нижнего Новгорода и высказаться по вопросу объединения муниципалитетов.
Напомним, что на заседании 26 ноября Совет депутатов Кстовского округа одобрил инициативу объединения Кстова с Нижним Новгородом. Если депутаты нижегородской гордумы вынесут положительное решение, тогда Кстовский муниципальный округ станет частью городского округа Нижний Новгород. Что изменится для кстовчан после присоединения и чем продиктовано такое решение, разбирались в отдельном материале.
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