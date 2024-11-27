Юрий Шалабаев прокомментировал объединение Кстовского округа и Нижнего Новгорода

«Такая трансформация в Нижнем Новгороде происходит впервые. Безусловно, решение будет приниматься с учетом мнения жителей, — отметил Юрий Шалабаев. — Здесь, главное, помнить и понимать главный принцип, исходя из которого должно приниматься решение — от объединения должны выиграть как жители Нижнего Новгорода, так и жители Кстовского округа».