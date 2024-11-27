Экс-начальник департамента образования Перми возглавила школу в Москве

Напомним, Деменева возглавляла департамент образования Перми с 2021 года. Через два года стало известно, что женщина покинула свою должность. Исполняющей обязанности руководителя департамента была назначена Ольга Ершова, которая ранее являлась заместителем Деменевой. Сама чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию и ушла из городской администрации в сентябре 2023 года. «Ъ-Прикамье» отмечает, что после увольнения ей была предложена должность директора в одной из пермских школ.