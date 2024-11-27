Назначены публичные слушания об объединении Кстова и Нижнего Новгорода

Гордума поддержала проект объединения Кстовского округа и Нижнего Новгорода и назначила дату публичных слушаний. Об этом стало известно во время заседания 27 ноября.
В публичных слушаниях смогут поучаствовать жители Кстовского округа и Нижнего Новгорода и высказаться по вопросу объединения муниципалитетов. Они пройдут 16 декабря 2024 года.
Напомним, что на заседании 26 ноября Совет депутатов Кстовского округа одобрил инициативу объединения Кстова с Нижним Новгородом. Если депутаты нижегородской гордумы вынесут положительное решение, тогда Кстовский муниципальный округ станет частью городского округа Нижний Новгород. Что изменится для кстовчан после присоединения и чем продиктовано такое решение, разбирались в отдельном материале.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Юрий Шалабаев прокомментировал объединение Кстовского округа и Нижнего Новгорода.