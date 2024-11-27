Назначены публичные слушания об объединении Кстова и Нижнего Новгорода

Напомним, что на заседании 26 ноября Совет депутатов Кстовского округа одобрил инициативу объединения Кстова с Нижним Новгородом. Если депутаты нижегородской гордумы вынесут положительное решение, тогда Кстовский муниципальный округ станет частью городского округа Нижний Новгород. Что изменится для кстовчан после присоединения и чем продиктовано такое решение, разбирались в отдельном материале.