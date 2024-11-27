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В Германии закроют бюро Первого канала

Кораблева сообщила о закрытии в Германии немецкого бюро Первого канала.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, корреспондент и оператор должны будут покинуть страну в первой половине декабря.

«Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала. Вот она, свобода слова по-европейски. Говорить можно, но только то, что укладывается в принятый на Западе политический курс», — сказала в эфире ведущая Валерия Кораблева.

Она добавила, что корреспондент и оператор канала действовали по иному принципу и рассказывали, что в реальности происходит на Украине и какими махинациями занимается немецкая правящая элита.

«Немецкая бюрократическая машина родила документ для нас обоих — оператора и корреспондента. Его получение зафиксировано во вторник. В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной Республики Германия», — рассказал в эфире сам Благой.

Ведущая назвала решение властей Германии «наказанием за правду и профессионализм».