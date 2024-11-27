В Уфе депутаты проголосовали за повышение земельного налога

С 2025 года он вырастет с 0,18% до 0,2% от кадастровой стоимости земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного строительства. При этом объектом налогообложения не признаются земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.