В Уфе депутаты проголосовали за повышение земельного налога

С 2025 года он вырастет с 0,18% до 0,2% от кадастровой стоимости земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного строительства. При этом объектом налогообложения не признаются земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Ставка будет поэтапно расти в течение следующих четырех лет: в 2026 году — 0,22%, в 2027 году — 0,242%, в 2028 году — 0,266%, начиная с 2029 года — 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка.
Как ранее писал «Башинформ» со ссылкой на начальника финансового управления администрации Уфы Рустема Акбашева, оценочная сумма дополнительных поступлений земельного налога от повышения ставки в 2025 году составит 8,5 млн, в 2026 году — 8,9 млн, в 2027 году — 9,8 млн, в 2028 — 10,8 млн, в 2029 году — 13,3 млн рублей.
Кроме того, для участков с кадастровой стоимостью от 300 млн рублей ставка налога устанавливается в размере 1,5%. Раньше эта категория земель при налогообложении отдельно не выделялась. Право установить такую ставку муниципалитетам дано федеральным законодательством.