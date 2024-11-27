Депутаты одобрили повышение налогов на дорогую недвижимость в Нижнем Новгороде

Проекты изменений в думу внесла мэрия. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ставку налога для имущества дороже 300 млн руб. увеличивают с 2% до 2,5%, земельного — с 0,3% до 1,5%. Изменения связаны с поправками федерального законодательства.
По предварительным подсчетам, рост поступлений от земельного налога составит более 30 млн руб. в год, от налога на имущество — 145 млн руб.
Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман сказал, что большинство нижегородцев изменения не коснутся, а «богатые тоже плачут».