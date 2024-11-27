«Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в президенты экс-футболиста «Алании»

Михаил Кавелашвили назвал главной своей целью на посту президента «объединение грузинского общества», что, по его мнению, не считает важным действующий глава государства Саломе Зурабишвили. «Я осознаю большую ответственность должности президента Грузии, особенно на фоне того, что наш нынешний президент пренебрегла нашим главным документом — Конституцией Грузии — и продолжает нарушать ее сегодня. Наше общество в противостоянии, разжигается радикализация, поляризация, наши недружественные друзья помогают активизировать этот процесс, поэтому одной из главных целей и задач будет возвращение института президента в конституционные рамки», — сказал кандитат от «Грузинской мечты» (цитата по 1TV).