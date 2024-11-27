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Глеб Никитин возглавил Совет субъектов РФ по вопросам переселения

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по предложению главы МИД РФ — Сергея Лаврова, возглавил рабочую группу Совета глав субъектов РФ по вопросам переселения иностранных граждан.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Никитин написал в своем telegram-канале.

На Совете глава региона отчитался о работе с переселенцами в Нижегородской области, рассказал о принципах действия общества «ОКА», которое сейчас занимается вопросом сопровождения «идеологических переселенцев».

На встрече с Лавровым Никитин попросил министра помочь в систематизации ряда вопросов с которыми иностранцы сталкиваются при переезде.

«Важно доработать программу инвестиционного вида на жительство, помочь иностранным фермерам, которые хотят осваивать залежные земли, создать условия для получения образования. Есть еще и вопросы по организации переезда, особенно если переселенцы берут с собой все имущество».

написал Глеб Никитин
глава региона

Ранее мы рассказывали вам о том, что уроженец Германии, Ремо Кирш, недавно получивший с супругой российское гражданство, стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.