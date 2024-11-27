Глеб Никитин возглавил Совет субъектов РФ по вопросам переселения

Об этом Никитин написал в своем telegram-канале.
На Совете глава региона отчитался о работе с переселенцами в Нижегородской области, рассказал о принципах действия общества «ОКА», которое сейчас занимается вопросом сопровождения «идеологических переселенцев».
На встрече с Лавровым Никитин попросил министра помочь в систематизации ряда вопросов с которыми иностранцы сталкиваются при переезде.
«Важно доработать программу инвестиционного вида на жительство, помочь иностранным фермерам, которые хотят осваивать залежные земли, создать условия для получения образования. Есть еще и вопросы по организации переезда, особенно если переселенцы берут с собой все имущество».
Ранее мы рассказывали вам о том, что уроженец Германии, Ремо Кирш, недавно получивший с супругой российское гражданство, стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.