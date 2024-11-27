Самарский минтранс возглавил Сергей Карпов

Напомним, Сергей Карпов с октября занимал пост первого замминистра транспорта Самарской области. Как рассказывал журналисту Волга Ньюс источник в правительстве региона, Карпов последний месяц проходил необходимые согласования.
Карпов для 63 региона — «варяг». «У Сергея Васильевича большой опыт в дорожном строительстве, организации работ по содержанию дорог, он работал министром транспорта Республики Крым, генеральным директором Агентства автомобильного транспорта Москвы, руководил управлением автомобильной магистрали “Москва — Нижний Новгород”, — рассказывал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев, обращаясь к Сергею Карпову, отметил, что в Самарской области у него будет много работы, а жители часто жалуются на состояние дорог.
Напомним, Иван Пивкин, возглавлявший минтранс с 2012 г., был задержан в рабочем кабинете 21 июня. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).