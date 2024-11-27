В Краснодаре приняли новый генплан

«Не так давно, в 2020 году мы с вами утверждали генеральный план, в 2021 — утверждали правила землепользования и застройки. Но жизнь идет, меняется законодательство, теперь оно позволяет определить два этих важнейших документа в единый документ территориального зонирования», — отметил на заседании мэр Краснодара Евгений Наумов.
Изменить генплан власти решили в связи с обнаружившимися неточностями в прошлом документе. В объединенном с правилами землепользования и застройки документе прописаны планы по развитию города на ближайшие несколько десятков лет. По итогу изменятся категории земель, где будет проходить общественный транспорт, построят соцобъекты и дороги. Новая версия генплана с учетом прошедших обсуждений и замечаний различных министерств опубликована на сайте ФГИС ТП.
Во время общественных обсуждений генплана жители Краснодара подали около 28 тыс. предложений и замечаний. По итогам общественных обсуждений власти рассмотрели проект на заседании комиссии по землепользованию и застройке.
Федеральные и краевые службы уже выдали положительные заключения на новый генплан. В него были внесены изменения с учетом замечаний. Документ содержит более 12 тыс. страниц.