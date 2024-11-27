В Краснодаре приняли новый генплан

«Не так давно, в 2020 году мы с вами утверждали генеральный план, в 2021 — утверждали правила землепользования и застройки. Но жизнь идет, меняется законодательство, теперь оно позволяет определить два этих важнейших документа в единый документ территориального зонирования», — отметил на заседании мэр Краснодара Евгений Наумов.