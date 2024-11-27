Военный эксперт раскрыл, какое оружие получит Киев от Южной Кореи

Возможность поставки вооружения и техники южнокорейского производства Киеву ранее анонсировались СМИ. В Южной Корее ждут министра обороны Украины Рустема Умерова для переговоров.
Виктор Литовкин объяснил, что в республике развита оборонная промышленность, которая выпускает разные виды вооружений.
«У Сеула есть очень хороший танк K2 Black Panther. На мой взгляд, это лучший танк в мире. Он так же, как и наш, имеет автомат заряжания, у него есть ПТУРы и так далее», — рассказал Литовкин «Инфо 24».
Эксперт добавил, что в Республике Корея налажено производство самоходных артиллерийских установок и снарядов калибра 155-мм.
Виктор Литовкин считает, что Южная Корея принимает решение о поставках оружия Киеву не самостоятельно, а в соответствии с распоряжениями США. Возможно, Пентагон заставит республику передать Украине не только танки и САУ, но и другое оружие новейшего образца.
«Я думаю, Сеул будет вынужден предоставить Украине всё, что она попросит. Во-первых, потому что им нужны деньги, а во-вторых, Южная Корея находится в зависимости от Соединенных Штатов», — резюмировал Литовкин.
Украинская делегация прибудет в Южную Корею 27 ноября. Главной темой переговоров с властями республики станут поставки вооружения ВСУ. Правительство Республики Корея может не взять на себя четкое обязательство о передаче оружия и займет выжидательную позицию. Решение властей Южной Кореи по Киеву во многом зависит от сотрудничества России с Северной Кореей и курса команды избранного президента США Дональда Трампа.