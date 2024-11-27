Ольга Романова переназначена детским омбудсменом Приморья

Депутаты ЗС ПК поддержали переназначение в должности детского омбудсмена Приморья Ольгу Романову, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого парламента. Ее пятилетний срок работы заканчивается 9 января 2025 года. Переназначить правозащитницу предложил народным избранникам губернатор Олег Кожемяко.
Зампред правительства Приморского края — министр образования Эльвира Шамонова отметила, что за время работы Уполномоченным по правам ребенка Ольга Романова проявила высокие профессиональные и нравственные качества, внесла значительный вклад в повышение авторитета института уполномоченных по правам ребенка в РФ.
«Ольгой Владимировной проведена большая работа по восстановлению прав детей, выявлению и разрешению системных проблем в области защиты их прав. По ее инициативе в Приморском крае создан Детский общественный совет и Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка», — сказала министр.
В соответствии с установленной процедурой кандидатура Ольги Романовой согласована Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Напомним, что впервые на должность Уполномоченного по правам ребенка Ольга Романова была назначена в 2019 году. Журналист по профессии. С 1995 по 2000 год она работала на Российской Вещательной Корпорации (РВК) во Владивостоке репортером, затем ведущей и редактором еженедельной информационно-аналитической программы «Монитор» (12+). В 1998 году возглавила отдел новостей РВК. С 1999 по 2000 год была директором программ РВК. В сентябре 2000 года стала соучредителем и директором ЗАО «Продюсерский центр “Рост”». С апреля 2006 года — главный редактор, генеральный директор портала «Владмама» (12+).
До своего назначения омбудсменом более десяти лет Ольга Романова занималась проблемами детей, активно работала в Общественном экспертном совете при губернаторе Приморского края, в рабочей группе по развитию дошкольного образования Владивостока и других объединениях.