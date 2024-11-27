Ольга Романова переназначена детским омбудсменом Приморья

В соответствии с установленной процедурой кандидатура Ольги Романовой согласована Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Напомним, что впервые на должность Уполномоченного по правам ребенка Ольга Романова была назначена в 2019 году. Журналист по профессии. С 1995 по 2000 год она работала на Российской Вещательной Корпорации (РВК) во Владивостоке репортером, затем ведущей и редактором еженедельной информационно-аналитической программы «Монитор» (12+). В 1998 году возглавила отдел новостей РВК. С 1999 по 2000 год была директором программ РВК. В сентябре 2000 года стала соучредителем и директором ЗАО «Продюсерский центр “Рост”». С апреля 2006 года — главный редактор, генеральный директор портала «Владмама» (12+).