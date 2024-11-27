Глава района Омской области ушел в отставку ради повышения

Добавим, что Вячеслав Девятериков с 2003 по 2006 год работал директором Тарского сельского лесхоза. С 2006 года работал в должности начальника государственного учреждения Омской области «Омское управление лесного хозяйства». С 2011 по 2012 года замещал должность генерального директора ООО ЛПО «Омский лес».