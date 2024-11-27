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Глава района Омской области ушел в отставку ради повышения

«СуперОмску» стало известно о новом месте работы Вячеслава Девятерикова, который ушел с поста главы Муромцевского района.

Источник: SuperOmsk.ru

О том, что местный Совет депутатов прекратил его полномочия на посту руководителя муниципалитета, объявлено в среду, 27 ноября 2024 года.

По информации «СуперОмска», губернатор Виталий Хоценко предложил Вячеславу Девятерикову возглавить Главное управление лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской области. По всей видимости, распоряжение о назначении будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, что без постоянного руководителя ГУЛХ Омской области находится с октября 2023 года.

Прежний начальник ведомства Сергей Максимов ушел в отставку после более 10 лет работы в должности.

Добавим, что Вячеслав Девятериков с 2003 по 2006 год работал директором Тарского сельского лесхоза. С 2006 года работал в должности начальника государственного учреждения Омской области «Омское управление лесного хозяйства». С 2011 по 2012 года замещал должность генерального директора ООО ЛПО «Омский лес».