По ситуации в энергетике Молдовы пройдут парламентские слушания

«Я объявляю о проведении на следующей неделе публичных парламентских слушаний по ситуации в энергетическом секторе, на которые будут приглашены учреждения и компании этого сектора».
Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило, что получило запрос от АО «Молдовагаз» на повышение тарифа для потребителей. Предлагается повысить стоимость газа более чем на 4 лея за кубометр, что увеличит цену с 12,15 лея до 16,36 лея без НДС, при этом повышение тарифа составит почти 35%.
«Конечно, мы ожидаем решения НАРЭ, но это заявление компании, вполне справедливо, вызывает недовольство и недоумение у многих граждан, особенно если учесть, что некоторые представители сектора еще несколько месяцев назад делали оптимистичные заявления о ситуации в энергетике».
В слушаний планируется «выяснить причины столь неожиданного запроса на повышение тарифов» и найти «решения, которые позволят свести к минимуму риск внезапных корректировок тарифов в будущем».
Точная дата парламентских слушаний будет объявлена после принятия решения НАРЭ.
Причиной возможного увеличения цены был назван значительный рост цен на газ на международном рынке. Решение об изменении тарифа НАРЭ примет на заседании в пятницу, 29 ноября.