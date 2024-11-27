По ситуации в энергетике Молдовы пройдут парламентские слушания

Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило, что получило запрос от АО «Молдовагаз» на повышение тарифа для потребителей. Предлагается повысить стоимость газа более чем на 4 лея за кубометр, что увеличит цену с 12,15 лея до 16,36 лея без НДС, при этом повышение тарифа составит почти 35%.