Максим Федосеев возглавил комитет городского хозяйства администрации Калининграда

Максим Федосеев с 2012 по 2018 годы работал в правительстве Калининградской области. Он совмещал должности министра строительства и ЖКХ и вице-премьера. В 2019-м Федосеев стал помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. В 2022-м возглавил «Калининградтеплосеть».