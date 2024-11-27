Максим Федосеев возглавил комитет городского хозяйства администрации Калининграда. Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии.
Федосеева назначили председателем комитета и заместителем главы администрации города. До перехода в мэрию он работал директором «Калининградтеплосети». Руководителем муниципального предприятия стал Андрей Орлов.
Ранее комитет городского хозяйства возглавлял Вадим Борисов. Он покинул пост в октябре. После этого исполняющим обязанности председателя был его заместитель Вадим Маштаков.
Максим Федосеев с 2012 по 2018 годы работал в правительстве Калининградской области. Он совмещал должности министра строительства и ЖКХ и вице-премьера. В 2019-м Федосеев стал помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. В 2022-м возглавил «Калининградтеплосеть».