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Максим Федосеев возглавил комитет городского хозяйства администрации Калининграда

Чиновник перешёл в мэрию с поста директора «Калининградтеплосети».

Источник: Reuters

Максим Федосеев возглавил комитет городского хозяйства администрации Калининграда. Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии.

Федосеева назначили председателем комитета и заместителем главы администрации города. До перехода в мэрию он работал директором «Калининградтеплосети». Руководителем муниципального предприятия стал Андрей Орлов.

Ранее комитет городского хозяйства возглавлял Вадим Борисов. Он покинул пост в октябре. После этого исполняющим обязанности председателя был его заместитель Вадим Маштаков.

Максим Федосеев с 2012 по 2018 годы работал в правительстве Калининградской области. Он совмещал должности министра строительства и ЖКХ и вице-премьера. В 2019-м Федосеев стал помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. В 2022-м возглавил «Калининградтеплосеть».