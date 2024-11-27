Юрий Слюсарь анонсировал встречу с директорами заводов Дона

«Я попросил создать этот новый орган, в рамках которого мы соберем “капитанов бизнеса”, чтобы поговорить о ситуации в промышленности, выслушаем их предложения», — сказал глава региона.
Отдельная тема обсуждения — обеспечение кадрами, которых не хватает во всех отраслях, в том числе в промышленности, добавил он.
«Мы должны укреплять промышленный потенциал Ростовской области», — обозначил задачу Юрий Слюсарь.
Первое заседание координационного совета состоится 3 декабря на площадке завода «Роствертол».