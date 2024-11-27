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Юрий Слюсарь анонсировал встречу с директорами заводов Дона

Ростовская область, 27 ноября 2024. DON24.RU. В Ростовской области создан координационный совет по промышленности. Об этом сообщил на заседании регионального правительства врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

«Я попросил создать этот новый орган, в рамках которого мы соберем “капитанов бизнеса”, чтобы поговорить о ситуации в промышленности, выслушаем их предложения», — сказал глава региона.

Отдельная тема обсуждения — обеспечение кадрами, которых не хватает во всех отраслях, в том числе в промышленности, добавил он.

«Мы должны укреплять промышленный потенциал Ростовской области», — обозначил задачу Юрий Слюсарь.

Первое заседание координационного совета состоится 3 декабря на площадке завода «Роствертол».