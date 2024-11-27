Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Кизильском районе

Жители любого уголка Южного Урала всегда могут сообщить о своих проблемах и пожеланиях губернатору, Алексей Текслер в постоянном режиме просматривает свои социальные сети, особенно накануне поездок в муниципалитеты. Поэтому от внимательного взгляда главы региона ничего не ускользает, а руководство на местах получает своевременные указания об устранении тех или иных сложностей.
Так, в Кизильском районе губернатор посетил стройплощадку будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, который должен был открыть свои двери уже в декабре, однако сроки сдвинулись из-за корректировки проекта. Сейчас объект готов на 73%. Подрядчик пообещал закончить все к маю следующего года. Алексей Текслер дал поручение ускориться с работами, так как жители ФОК очень ждут. За ходом работ глава региона будет следить лично.
«Это ключевой объект для Кизильского района. Одна из задач, которую ставит президент России, это активное долголетие. В целом, здоровье без спорта невозможно», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, глава района Александр Селезнев получил задание присоединиться к областной программе «Земский тренер» для привлечения квалифицированных кадров в новый ФОК. Данная мера поддержки пользуется популярностью, в прошлом году из больших городов с удовольствием переехали в сельскую местность и получили подъемные в 1 миллион рублей 12 специалистов. «Когда открываем новый большой объект, он должен быть укомплектован специалистами — это очень важно. Без тренера не будет никакой системной работы. Наша задача — увеличить охват занимающихся спортом постоянно и на системной основе», — сказал Алексей Текслер.
Известно, что в ФОКе Кизильского района будут проводиться тренировки по баскетболу, волейболу и мини-футболу.
ЛЕЧИТЬСЯ С КОМФОРТОМ.
Вопросы медицины также планомерно решаются в отдаленных муниципалитетах. В Кизильской районной больнице за счет областного бюджета прошел капремонт детского отделения. Заменили окна и двери, обновили инженерные сети, режимные кабинеты и входную группу. Каждый год здесь лечится порядка 200 детей, теперь им будет намного комфортнее. Также область выделила деньги на ремонт хирургического корпуса, закупку нового оборудования и двух передвижных ФАПов.
Губернатор осмотрел помещения и дал поручение заняться терапевтическим отделением и рассмотреть вопрос покупки нового гастрофиброскопа и еще одного передвижного фельдшерско-акушерского пункта. А на следующий год намечен ремонт поликлиники. Как отметил Алексей Текслер, работа проведена большая. Сегодня Кизильский район — лидер по диспансеризации в регионе. Теперь необходимо развивать первичное звено здравоохранения.
УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО.
Образовательные задачи в Кизильском районе выполняются добросовестно. Губернатор побывал в школе № 2, чьи ученики — постоянные лидеры муниципальных, региональных и всероссийских проектов. Каждый год учебное заведение с гордостью выпускает 3−4 медалистов. А в этом году группа школьников во главе с педагогом победила в конкурсе «Росмолодежь. Гранты» со своими социальными идеями. В 2025 году кизильская школа по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» сможет обновить фасад, закупить материально-техническую базу и благоустроить территорию.
ИТОГИ ПОЕЗДКИ
Положительные изменения в Кизильском районе очевидны, и они будут продолжаться. Жизнь кипит, несмотря на все сложности с летней погодой местные аграрии стали одними из лидеров по сбору зерна.
Губернатор подчеркнул, что все областные программы, в том числе по ремонту и строительству дорог, газификации, благоустройству будут действовать и в следующем году. «Район развивается, появляются новые объекты, развивается социальная сфера. Будем и по линии жилищно-коммунального хозяйства помогать. Планы работ на предстоящие годы сформированы благодаря национальным проектам, которые инициировал президент, а также благодаря нашим региональным программам. Уверен, что район продолжит динамично развиваться», — подытожил Алексей Текслер.