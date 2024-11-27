Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Кизильском районе

Кроме того, глава района Александр Селезнев получил задание присоединиться к областной программе «Земский тренер» для привлечения квалифицированных кадров в новый ФОК. Данная мера поддержки пользуется популярностью, в прошлом году из больших городов с удовольствием переехали в сельскую местность и получили подъемные в 1 миллион рублей 12 специалистов. «Когда открываем новый большой объект, он должен быть укомплектован специалистами — это очень важно. Без тренера не будет никакой системной работы. Наша задача — увеличить охват занимающихся спортом постоянно и на системной основе», — сказал Алексей Текслер.