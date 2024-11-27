Власти ФРГ закрыли бюро Первого канала и обязали журналистов покинуть страну

Он также попал под санкции ЕС. Всего с начала СВО в странах Евросоюза запретили вещание нескольких российских СМИ, в том числе НТВ/ «НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. В мае Совет Европейского союза запретил вещание Voice of Europe, РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС за «военную пропаганду».