У Молдовы — три новых посла в странах ЕС

Михаил Барбулат в настоящее время возглавляет отдел государственного дипломатического протокола Министерства иностранных дел. Ранее, с 2013 по 2014 год, он был депутатом парламента Республики Молдова, а в 2009 году — министром культуры и туризма. В период с 2005 по 2008 год он был послом нашей страны в Турецкой Республике, послом по совместительству в Арабской Республике Египет, Ливанской Республике, Государстве Кувейт, Государстве Катар, Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах. Эмираты, Султанат Оман, а также постоянным представителем Республики Молдова помимо Организации Черноморского экономического сотрудничества.