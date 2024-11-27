У Молдовы — три новых посла в странах ЕС

Виолета Агричи имеет степень магистра в области международного публичного права и степень магистра в той же области. В Министерстве иностранных дел работает с 2007 года и в настоящее время является руководителем управления международного права. В период с 2017 по 2022 год она была послом Республики Молдова в Королевстве Испания и постоянным представителем во Всемирной туристической организации.
Эмиль Жакотэ имеет более чем 30-летний опыт работы в Министерстве иностранных дел. В настоящее время он работает в Департаменте двустороннего сотрудничества МИД, возглавляя отдел. Ранее Эмиль Жакотэ работал в посольствах Республики Молдова в Румынии, Республике Болгария, Турецкой Республике и Российской Федерации.
Михаил Барбулат в настоящее время возглавляет отдел государственного дипломатического протокола Министерства иностранных дел. Ранее, с 2013 по 2014 год, он был депутатом парламента Республики Молдова, а в 2009 году — министром культуры и туризма. В период с 2005 по 2008 год он был послом нашей страны в Турецкой Республике, послом по совместительству в Арабской Республике Египет, Ливанской Республике, Государстве Кувейт, Государстве Катар, Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах. Эмираты, Султанат Оман, а также постоянным представителем Республики Молдова помимо Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Согласно Закону о дипломатической службе, предложения о назначении на должность посла вносятся в правительство министром иностранных дел после консультации с Комиссией по внешней политике и европейской интеграции парламента. Позже они назначаются президентом Республики Молдова.