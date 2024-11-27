Ответственный за бомбоубежища: Дятловой предложено дать отдельного заместителя

Вместо этого сити-менеджеру предлагается дать ещё одного заместителя. Он должен будет курировать все взаимоотношения с силовиками, в том числе заниматься гражданской обороной и вопросами чрезвычайных ситуаций. По словам Асмыковича, поскольку количество заместителей мэра не меняется, дополнительных расходов городского бюджета не потребуется.