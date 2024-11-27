Ответственный за бомбоубежища: Дятловой предложено дать отдельного заместителя

В администрации Калининграда намерены изменить структуру и ввести новую должность заместителя главы по координации взаимодействия с правоохранительными органами. Этот вопрос обсуждался в среду, 27 ноября, на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике.
Проект изменения структуры мэрии представил первый заместитель главы администрации — управляющий делами Алексей Асмыкович. Комитет муниципального контроля предложено перевести под его кураторство. Поэтому отдельная должность замглавы горадминстрации, возглавляющего подразделение, упраздняется.
Вместо этого сити-менеджеру предлагается дать ещё одного заместителя. Он должен будет курировать все взаимоотношения с силовиками, в том числе заниматься гражданской обороной и вопросами чрезвычайных ситуаций. По словам Асмыковича, поскольку количество заместителей мэра не меняется, дополнительных расходов городского бюджета не потребуется.
Как отметил председатель горсовета Олег Аминов, много было вопросов к состоянию городских бомбоубежищ. Теперь за это будет назначен ответственный. Комиссия большинством голосов при одном против и одном воздержавшемся приняла решение вынести рассмотрение проекта на заседание городского совета.
Экс-руководитель Калининградской областной таможни Сергей Абросимов в ранге советника главы администрации Калининграда стал отвечать за взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в том числе и силовыми структурами.