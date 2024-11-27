Экс-мэр пожаловался на засилие грузинской кухни в Волгограде

Бывший глава Волгограда Роман Гребенников посетовал на засилие в городе-герое кафе и ресторанов с кавказским брендом.
При этом признался — сам он грузинскую кухню любит, но зачем кидаться в крайности? То сплошь и рядом пестрели европейские названия, а теперь — куда не пойди, на вывесках «Саперави», «Колхети», «Тбилиси», «Чито Гврито»…
«Такое ощущение, что волгоградцы стали исключительно мегрелами, сванами или лазами. А хорошее кафе или ресторан с хорошей классической русской кухней предприниматели организуют? Может пора об этом задуматься?» — задается вопросом экс-мэр.
Один из волгоградцев поделился: дело не только в кухне — мы все «косим» под Европу. А русское — не престижно, не в тренде. И в музыке, и в кино, и в еде, и в фармацевтике, и технике, и в парфюмерии.
К тому же регион у нас многонациональный, и по факту все перечисленные заведения по выходным — битком. Да и в принципе местных рестораторов можно пересчитать по пальцам — талантов в регионе много, но многие ли из них остаются на родине?
А еще одна жительница областного центра пояснила: русская кухня у большинства горожан дома. А хочется попробовать и другую кухню.
«Но вы правы в том, что не только грузинскую — и других народов тоже», — считает волгоградка.