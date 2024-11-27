Полковник Ходаренок: США уступили Турции по С-400, чтобы не потерять члена НАТО

Возникает вопрос — а почему же столь радикально изменилась позиция Вашингтона по турецким С-400? В этом плане представляет интерес анализ геополитической ситуации, складывающейся в настоящее время на Ближнем и Среднем Востоке и в восточной части Средиземноморья. Как бы это ни выглядело парадоксальным, но сегодня для Турции членство в НАТО не является столь жизненно необходимым, как это было, к примеру, в годы Холодной войны.