FT: министр обороны Китая попал в коррупционный скандал

По данным издания, кроме министра обороны, в коррупционном скандале замешены другие представители Народно-освободительной армии страны (НОАК).
Адмирал Дун Цзюнь — третий подряд руководитель оборонного ведомства, который якобы подозревается в злоупотреблении служебным положением в личных целях.
Как сообщает RTVI, его предшественник — Лин Шанфу смог удержаться на месте министра обороны семь месяцев, а затем его отстранили от дел. Ранее уголовное разбирательство в связи с коррупцией инициировали в отношении министра обороны Вэй Фэнхэ. В 2023 году лидер КНР Си Цзиньпин сместил представителей командования ядерными силами страны — генерала Ли Юачао, возглавлявшего ракетные войска, и его заместителя Лю Гуанбиня.
Однако Дун Цзюня не включили в состав Центрального военного совета КНДР в 2024 году, рассказали в Reuters. Нет адмирала и в Государственном совете — исполнительном органе КНР, аналогичном кабинету министров.
В последний раз китайские государственные СМИ упоминали о Дун Цзюне на прошлой неделе. Министр обороны Китая ездил в Лаос, где отказался встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона тогда назвал это решение неудачным.