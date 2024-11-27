FT: министр обороны Китая попал в коррупционный скандал

Как сообщает RTVI, его предшественник — Лин Шанфу смог удержаться на месте министра обороны семь месяцев, а затем его отстранили от дел. Ранее уголовное разбирательство в связи с коррупцией инициировали в отношении министра обороны Вэй Фэнхэ. В 2023 году лидер КНР Си Цзиньпин сместил представителей командования ядерными силами страны — генерала Ли Юачао, возглавлявшего ракетные войска, и его заместителя Лю Гуанбиня.