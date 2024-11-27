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FT: министр обороны Китая попал в коррупционный скандал

В Китае ведется расследование уголовного дела о коррупции, одним из фигурантов которого является министр обороны Китая Дун Цзюнь. Об этом сообщила The Financial Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Министр обороны Китая Дун Цзюнь
Источник: РИА "Новости"

По данным издания, кроме министра обороны, в коррупционном скандале замешены другие представители Народно-освободительной армии страны (НОАК).

Адмирал Дун Цзюнь — третий подряд руководитель оборонного ведомства, который якобы подозревается в злоупотреблении служебным положением в личных целях.

Как сообщает RTVI, его предшественник — Лин Шанфу смог удержаться на месте министра обороны семь месяцев, а затем его отстранили от дел. Ранее уголовное разбирательство в связи с коррупцией инициировали в отношении министра обороны Вэй Фэнхэ. В 2023 году лидер КНР Си Цзиньпин сместил представителей командования ядерными силами страны — генерала Ли Юачао, возглавлявшего ракетные войска, и его заместителя Лю Гуанбиня.

Американские эксперты заявили FT, что коррупционные скандалы, сотрясающие оборонное ведомство Китая, могут снизить доверие Си Цзиньпина к вооруженным силам и заставить его сомневаться в способности военных «развить потенциал для вторжения в Тайвань к 2027 году».

В МИД Китая на просьбу западных журналистов из Bloomberg прокомментировать уголовное дело о коррупции в отношении министра обороны ответили, что информация в СМИ — «погоня за тенью».

Однако Дун Цзюня не включили в состав Центрального военного совета КНДР в 2024 году, рассказали в Reuters. Нет адмирала и в Государственном совете — исполнительном органе КНР, аналогичном кабинету министров.

В последний раз китайские государственные СМИ упоминали о Дун Цзюне на прошлой неделе. Министр обороны Китая ездил в Лаос, где отказался встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона тогда назвал это решение неудачным.

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