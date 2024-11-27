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Фицо принял приглашение Путина приехать на 9 Мая в Москву

Премьер-министр Словакии отметил, что заинтересован в участии в официальном праздновании победы над фашизмом.

Источник: AP 2024

БРАТИСЛАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально принял приглашение президента России Владимира Путина прибыть в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Я проявляю исключительный интерес к участию в официальном праздновании победы над фашизмом, которое состоится 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принимаю официальное приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина участвовать в этих важных торжествах», — написал глава словацкого правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).