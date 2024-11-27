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На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило почти 3,5 тысячи вопросов

Жители Кубани чаще всего отправляют на «Прямую линию» губернатора вопросы о ЖКХ и транспорте.

Источник: соцсети

На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило почти 3,5 тысячи вопросов. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал в своем telegram-канале.

«Больше всего обращений на сегодняшний день пришло из сферы ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, поступают и социальные вопросы», — написал Вениамин Кондратьев.

Вопросы активнее всего присылают из Анапы, Туапсинского и Динского районов. По словам губернатора, каждое обращение будет рассмотрено.

Напомним, «Прямая линия» губернатора Кубани пройдет 4 декабря. Жители могут отправить обращения:

— по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861−26)8−60−44;

— в чат-бот в мессенджере Telegram — Вопрос Кондратьеву (@direct_line_23_bot);

— через платформу обратной связи на портале «Госуслуги».