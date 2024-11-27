На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило почти 3,5 тысячи вопросов. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал в своем telegram-канале.
«Больше всего обращений на сегодняшний день пришло из сферы ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, поступают и социальные вопросы», — написал Вениамин Кондратьев.
Вопросы активнее всего присылают из Анапы, Туапсинского и Динского районов. По словам губернатора, каждое обращение будет рассмотрено.
Напомним, «Прямая линия» губернатора Кубани пройдет 4 декабря. Жители могут отправить обращения:
— по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861−26)8−60−44;
— в чат-бот в мессенджере Telegram — Вопрос Кондратьеву (@direct_line_23_bot);
— через платформу обратной связи на портале «Госуслуги».