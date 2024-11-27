В ХАМАС заявили, что соглашение по Ливану разрушает планы Израиля

Ранее военно-политический кабинет Израиля официально одобрил план прекращения огня в Ливане. Вскоре после этого президент США Джо Байден объявил, что договоренности между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболлах» предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней. После этого израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.