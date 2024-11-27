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В ХАМАС заявили, что соглашение по Ливану разрушает планы Израиля

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Достигнутое между Ливаном и Израилем соглашение о прекращении огня сводит на нет планы еврейского государства по изменению силовыми методами карты Ближневосточного региона, а также его намерений ликвидировать силы сопротивления. Об этом говорится в специальном заявлении палестинского движения ХАМАС.

Источник: AP 2024

Договоренности между Израилем и Ливаном «без выполнения поставленных израильской стороной условий являются важной вехой в деле разрушения иллюзий [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху относительно изменения карты Ближнего Востока силой и разгрома сил сопротивления или их разоружения», отмечается в документе, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

Радикальное движение заявило, что «следует соглашению» о прекращении огня между Ливаном и Израилем, подтвердив готовность «к принятию любых усилий и сотрудничества для прекращения огня в секторе Газа». При этом ХАМАС напомнило об условиях, на которых оно готово пойти на перемирие в секторе.

Это «прекращение огня, вывод израильских сил из анклава, возвращение перемещенных лиц в свои дома, завершение обмена заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах».

ХАМАС высоко оценило «ключевую роль» отрядов исламского сопротивления Ливана в «поддержке сектора Газа» и «стойкость ливанского народа перед агрессией» Израиля. Радикалы также указали на значение «оси сопротивления (военизированные группировки в Ираке и Йемене — прим. ТАСС) в поддержке борьбы палестинцев Газы всеми возможными средствами».

Ранее военно-политический кабинет Израиля официально одобрил план прекращения огня в Ливане. Вскоре после этого президент США Джо Байден объявил, что договоренности между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболлах» предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней. После этого израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.

дипломатия