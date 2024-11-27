США разместили на Гуаме первую атомную подлодку класса «Вирджиния»

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Первая американская атомная подводная лодка (АПЛ) класса «Вирджиния» прибыла в новый порт приписки на острове Гуам. Об этом говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.
Сообщается, что передислокация ударной подлодки «Миннесота» (SSN 783 USS Minnesota) класса «Вирджиния» осуществлена в рамках стратегического плана по размещению Военно-морских сил (ВМС) США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Условия безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе требуют, чтобы ВМС США размещали на передовой самые боеспособные подразделения. Такая позиция обеспечивает гибкость для совместных морских операций, а передовые подразделения готовы быстро реагировать для сдерживания агрессии и содействия миру и процветанию в регионе», — отмечается в заявлении.
«[Члены экипажа] готовы внести вклад в достижение наших стратегических целей и поддержание боевой готовности в Тихом океане», — заявил командир АПЛ Айзек Пелт, чьи слова приводятся в сообщении.
«Миннесота» — 10-я подводная лодка класса «Вирджиния». Введена в эксплуатацию в сентябре 2013 года. Экипаж составляет порядка 140 человек. Ранее портом приписки субмарины была объединенная база ВС США Перл-Харбор — Хикэм (штат Гавайи).
Гуам имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. Остров находится в 2,9 тыс. км от побережья Китая в пределах досягаемости китайских военных объектов, в том числе в Южно-Китайском море.