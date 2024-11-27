США разместили на Гуаме первую атомную подлодку класса «Вирджиния»

Сообщается, что передислокация ударной подлодки «Миннесота» (SSN 783 USS Minnesota) класса «Вирджиния» осуществлена в рамках стратегического плана по размещению Военно-морских сил (ВМС) США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Условия безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе требуют, чтобы ВМС США размещали на передовой самые боеспособные подразделения. Такая позиция обеспечивает гибкость для совместных морских операций, а передовые подразделения готовы быстро реагировать для сдерживания агрессии и содействия миру и процветанию в регионе», — отмечается в заявлении.