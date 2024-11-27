Глава Башкирии и вице-премьер Казахстана обсудили сотрудничество

— В Казахстане успешно работают представительства наших компаний в сфере нефтегазодобычи, изготовления нефтяного и пакерного оборудования. Мы запускаем новые производства в области переработки неорганических продуктов высокого передела, расширяем партнёрство в промышленности, строительстве, энергетике. Недавно открыли завод по выпуску вагонных пружин в Костанае с объёмом инвестиций более 5 млн долларов. Производство продукции на нём планируем начать уже в этом году. Что касается сельского хозяйства, то за прошлый год 16 процентов нашего экспорта агропродукции отгружено именно в Казахстан. В больших объёмах поставляются биопрепараты, удобрения. Наши сельхозпредприятия активно взаимодействуют в области молочного скотоводства, птицеводства, племенного дела. Есть проекты и в сельхозмашиностроении, — сообщил Радий Хабиров.