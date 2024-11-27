Глава Башкирии и вице-премьер Казахстана обсудили сотрудничество

Как сообщили в пресс-службе руководителя республики, во встрече также приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, советник — посланник посольства Казахстана в России Ерлан Шамишев и генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.
— Казахстан — один из главных партнёров нашей республики. Десятая часть внешнеторгового оборота региона приходится на вашу страну. Большая часть взаимной торговли — это продукция с высокой добавленной стоимостью. У нас есть согласованная с руководством Казахстана дорожная карта по развитию башкирско-казахстанских связей. Она включает проекты в сфере машиностроения и нефтегазохимии, агропромышленном комплексе, здравоохранении, туризме. Сейчас мы работаем над актуализацией этого документа, — сказал Глава Башкирии.
Руководитель российского региона обозначил реализованные совместные проекты и перспективные направления.
— В Казахстане успешно работают представительства наших компаний в сфере нефтегазодобычи, изготовления нефтяного и пакерного оборудования. Мы запускаем новые производства в области переработки неорганических продуктов высокого передела, расширяем партнёрство в промышленности, строительстве, энергетике. Недавно открыли завод по выпуску вагонных пружин в Костанае с объёмом инвестиций более 5 млн долларов. Производство продукции на нём планируем начать уже в этом году. Что касается сельского хозяйства, то за прошлый год 16 процентов нашего экспорта агропродукции отгружено именно в Казахстан. В больших объёмах поставляются биопрепараты, удобрения. Наши сельхозпредприятия активно взаимодействуют в области молочного скотоводства, птицеводства, племенного дела. Есть проекты и в сельхозмашиностроении, — сообщил Радий Хабиров.
Глава Башкортостана также отметил важность укрепления сотрудничества в научно-образовательной сфере:
— С 2022 года у нас действует программа двудипломного образования. Уфимский государственный нефтяной технический университет открыл своё представительство в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете в Уральске. В вузах Башкортостана обучаются около 600 студентов из Казахстана. Есть определённые перспективы для расширения партнёрства в этой сфере.
Вице-премьер правительства Казахстана выразил признательность руководству Башкортостана за содействие в организации визита делегации в Уфу и высокий уровень подготовки XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
— Хочу поблагодарить за прекрасный приём на гостеприимной башкирской земле. Я давно не был в Уфе и могу сказать, что город очень преобразился. Поздравляю всех жителей региона с 450-летием его столицы, которая стала важным деловым, образовательным и научным центром России. Поэтому справедливо, что именно Уфа стала площадкой проведения XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, — отметил Галымжан Койшыбаев.
Казахстанская сторона предложила сформировать перечень востребованной продукции для расширения товарооборота с Башкортостаном, а также выразила заинтересованность в обмене опытом развития промпроизводства и научно-образовательной инфраструктуры, реализации IT-проектов и организации совместных культурных мероприятий.
По информации пресс-службы правительства Башкирии, по итогам января — сентября 2024 года Казахстан занимает 3 место с долей в 9,5% во внешнеторговом обороте Башкортостана. Общее число совместных проектов в различных сферах достигло 138 инициатив, из которых 38 — уже реализованы.
Сотрудничество с казахстанским бизнесом ведут предприятия Башкортостана в сфере горнорудной промышленности, химической и машиностроительной отраслях, а также производители медицинского оборудования и препаратов.
В числе крупных проектов, направленных на развитие взаимодействия с Казахстаном, — строительство линии Сибай — Подольск — Новорудная протяжённостью 160 км. Эта железная дорога создаст прямую связь с государствами Средней Азии и Китаем. Реализация проекта обсуждалась на «Транспортной неделе» в Москве.