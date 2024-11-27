В Свердловской области создали департамент молодежной политики

«Создание условий для реализации того огромного потенциала, которым обладает наша молодёжь, всегда было в фокусе нашего самого пристального внимания. Поэтому решение об отдельном департаменте, ответственном за молодёжную политику, сегодня закономерно и стратегически необходимо», — сказал Евгений Куйвашев.