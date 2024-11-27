В Южном Закавказье отношения между Россией и Азербайджаном в 2024 году заметно оживились, говорится в статье Global Times. В 2020 году Армения проиграла Азербайджану в состязании за суверенитет Нагорного Карабаха, и свое поражение она объяснила неспособностью России оказать необходимую поддержку. После этого она начала «сближаться» с США и Европой.
Ситуация в Грузии в этом году изменилась в пользу России. На выборах 26 октября правящая партия «Грузинская мечта», которая считается пророссийской, победила, набрав 54% голосов. В последние годы Россия является вторым по величине торговым партнером Грузии. Все это вызвало недовольство в США и Европе. И в июле США объявили о бессрочной приостановке ежегодных военных учений с Грузией и заморозили помощь стране на сумму 95 млн долларов. А Европейский союз в конце октября приостановил процесс членства Грузии в ЕС.
В Центральной Азии Вашингтон продолжает реализовать «Стратегию США для Центральной Азии 2019−2025: продвижение суверенитета и экономического процветания». ЕС тоже пересмотрел свою стратегию в отношении Центральной Азии, основываясь на геополитических событиях последних лет и сосредоточившись на политическом сближении со странами данного региона и ослаблении их экономических связей с Россией.
Во-первых, критически важные минералы. Например, Великобритания и Казахстан подписали соглашение о стратегическом партнерстве и дорожную карту сотрудничества в области ключевых полезных ископаемых. Великобритания также объявила, что в следующие три года инвестирует в регион 50 млн фунтов для стимулирования роста и торговли.
Во-вторых, сотрудничество при строительстве Транскаспийского международного транспортного маршрута. США и Европа считают, что этот маршрут в обход России станет важным шагом к ослаблению зависимости Центральной Азии от Москвы и повышению экономической независимости региона.
Россия поддерживает отношения со странами Центральной Азии с помощью различных многосторонних мероприятий — от «Игр будущего», проведенных в Казани в начале этого года, XVI саммита БРИКС и диалога лидеров БРИКС+, состоявшихся в конце октября, и юбилейного саммита ЕАЭС до заседанием Совета глав государств СНГ, прошедшего в Москве 8 октября. Второй саммит между Россией и пятью странами Центральной Азии состоится в ближайшее время.
Но еще важнее то, что Россия и страны Центральной Азии наладили долгосрочные стратегические партнерские отношения. Независимо от изменений в администрации США, стратегия Запада по сдерживанию России, скорее всего, не изменится и его соперничество с Россией в Евразии не ослабнет. В таких странах, как Грузия, Армения и Молдавия, где сохраняется относительно сложная ситуация, игра может стать более напряженной.