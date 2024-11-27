Global Times: к чему приведет евразийская игра за власть между США, ЕС и Россией

Ситуация в Грузии в этом году изменилась в пользу России. На выборах 26 октября правящая партия «Грузинская мечта», которая считается пророссийской, победила, набрав 54% голосов. В последние годы Россия является вторым по величине торговым партнером Грузии. Все это вызвало недовольство в США и Европе. И в июле США объявили о бессрочной приостановке ежегодных военных учений с Грузией и заморозили помощь стране на сумму 95 млн долларов. А Европейский союз в конце октября приостановил процесс членства Грузии в ЕС.