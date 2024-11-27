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Global Times: к чему приведет евразийская игра за власть между США, ЕС и Россией

США и ЕС воспользовались тем, что Россия оказалась втянутой в украинский кризис, и продолжили расширять свое влияние в Евразии, стараясь максимально ослабить статус и роль Москвы. Россия для защиты своих стратегических интересов укрепляет отношения с союзниками и дружественными странами. В целом обе стороны добились определенных успехов, и эта игра продолжится в будущем, пишет Ван Сяньцзюй в статье для Global Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В Южном Закавказье отношения между Россией и Азербайджаном в 2024 году заметно оживились, говорится в статье Global Times. В 2020 году Армения проиграла Азербайджану в состязании за суверенитет Нагорного Карабаха, и свое поражение она объяснила неспособностью России оказать необходимую поддержку. После этого она начала «сближаться» с США и Европой.

Но, руководствуясь экономическими интересами, Армения остается в Евразийском экономическом союзе и СНГ: на данном этапе ее экономическая безопасность, жизнь людей и социальное развитие не допускают полного отделения от России.

Ситуация в Грузии в этом году изменилась в пользу России. На выборах 26 октября правящая партия «Грузинская мечта», которая считается пророссийской, победила, набрав 54% голосов. В последние годы Россия является вторым по величине торговым партнером Грузии. Все это вызвало недовольство в США и Европе. И в июле США объявили о бессрочной приостановке ежегодных военных учений с Грузией и заморозили помощь стране на сумму 95 млн долларов. А Европейский союз в конце октября приостановил процесс членства Грузии в ЕС.

В Центральной Азии Вашингтон продолжает реализовать «Стратегию США для Центральной Азии 2019−2025: продвижение суверенитета и экономического процветания». ЕС тоже пересмотрел свою стратегию в отношении Центральной Азии, основываясь на геополитических событиях последних лет и сосредоточившись на политическом сближении со странами данного региона и ослаблении их экономических связей с Россией.

В экономическом и торговом сотрудничестве между США, Европой и странами Центральной Азии выделяются два аспекта.

Во-первых, критически важные минералы. Например, Великобритания и Казахстан подписали соглашение о стратегическом партнерстве и дорожную карту сотрудничества в области ключевых полезных ископаемых. Великобритания также объявила, что в следующие три года инвестирует в регион 50 млн фунтов для стимулирования роста и торговли.

Во-вторых, сотрудничество при строительстве Транскаспийского международного транспортного маршрута. США и Европа считают, что этот маршрут в обход России станет важным шагом к ослаблению зависимости Центральной Азии от Москвы и повышению экономической независимости региона.

Столкнувшись со стратегическим наступлением США и Европы в Центральной Азии, Россия, безусловно, не оставила их без внимания. Москва приняла меры реагирования как в многостороннем, так и в двустороннем плане.

Россия поддерживает отношения со странами Центральной Азии с помощью различных многосторонних мероприятий — от «Игр будущего», проведенных в Казани в начале этого года, XVI саммита БРИКС и диалога лидеров БРИКС+, состоявшихся в конце октября, и юбилейного саммита ЕАЭС до заседанием Совета глав государств СНГ, прошедшего в Москве 8 октября. Второй саммит между Россией и пятью странами Центральной Азии состоится в ближайшее время.

Тесные связи Владимира Путина с главами стран Центральной Азии являются одним из важных преимуществ России в укреплении и развитии двусторонних отношений с каждой из стран региона.

Но еще важнее то, что Россия и страны Центральной Азии наладили долгосрочные стратегические партнерские отношения. Независимо от изменений в администрации США, стратегия Запада по сдерживанию России, скорее всего, не изменится и его соперничество с Россией в Евразии не ослабнет. В таких странах, как Грузия, Армения и Молдавия, где сохраняется относительно сложная ситуация, игра может стать более напряженной.

ЕС