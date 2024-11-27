Врио губернатора Ростовской области отчитал и.о. министра ЖКХ региона

— Речь идет о котельных под многоквартирными домами. По требованию Ростехнадзора, их должны вынести, это будут приставные котлы или мобильные котельные. Сейчас у нас 42 подвальные котельные. В Ростове 21 котельная отапливает 1700 человек, в 2024 году ликвидировали пять, еще по пять уберут в 2025 и 2026 годах, шесть — в 2027 году. В Азове сейчас восемь котельных, в Таганроге — шесть, — уточнил Сергей Орлов.