Врио губернатора Ростовской области отчитал и.о. министра ЖКХ региона

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на совещании в правительстве региона уделил особое внимание готовности территорий к отопительному сезону. Много вопросов у чиновника появилось после отчета и. о. главы донского минЖКХ Сергея Орлова.
В частности, министр сообщил, что паспорта готовности к зиме после проверки не получили восемь территорий: Азов, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Азовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы.
— В Ростове-на-Дону и Азове паспорта не получили из-за эксплуатации подвальных газовых котельных. Мероприятия по их ликвидации включены в инвестпрограммы теплоснабжающих организаций. Местные власти также разработали дорожные карты по устранению замечаний, выполняются все необходимые работы, — рассказал Сергей Орлов.
Чиновник при этом подчеркнул, что отсутствие паспортов готовности не влияет на прохождение отопительного периода. После этого врио главы региона Юрий Слюсарь задал ряд уточняющих вопросов и попросил более конкретно прояснить проблему с котельными.
В ответ Сергей Орлов заверил, что этот вопрос должны решить до декабря 2027 года.
— Речь идет о котельных под многоквартирными домами. По требованию Ростехнадзора, их должны вынести, это будут приставные котлы или мобильные котельные. Сейчас у нас 42 подвальные котельные. В Ростове 21 котельная отапливает 1700 человек, в 2024 году ликвидировали пять, еще по пять уберут в 2025 и 2026 годах, шесть — в 2027 году. В Азове сейчас восемь котельных, в Таганроге — шесть, — уточнил Сергей Орлов.