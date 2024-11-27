Радий Хабиров и Галымжан Койшыбаев посетили ЦУР Башкирии

Как ранее сообщал Башинформ, 26 ноября в Уфе открылся XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В течение двух ближайших дней во Дворце борьбы будут проходить обсуждения, посвященные реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширению межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.