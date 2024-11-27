Радий Хабиров и Галымжан Койшыбаев посетили ЦУР Башкирии

Вице-премьеру Казахстана представили информационную систему «Инцидент менеджмент», позволяющую оперативно реагировать на обращения в соцсетях и своевременно решать острые вопросы. Еженедельно здесь обрабатывают в среднем 5 тысяч сообщений жителей.
Особое внимание Галымжан Койшыбаев обратил на информационные панели, интегрированные в ЦУРе. В частности, на дашборд по вывозу мусора «ТКО Башкортостан» с оцифрованными площадками и системой фотоотчета. На контроле — более 36 тысяч контейнерных площадок.
Делегацию Казахстана заинтересовали также система автоматического гидромониторинга «Паводок 2.0» и система «Лесохранитель». Первая позволяет следить за уровнем воды в водоёмах Башкортостана. Это возможно благодаря 54 точкам контроля на реках республики и трём — на водохранилищах. Система «Лесохранитель» включает в себя 14 комплексов. С их помощью специалисты отслеживают пожары в труднодоступной горной и лесной местности.
Как сообщил Галымжан Койшыбаев, в ЦУРе он увидел уникальные разработки, в том числе особенно актуальные для Казахстана. Например, прогнозирование паводков и мониторинг возникновения лесных пожаров.
«Видно, что в Башкортостане уделяют повышенное внимание электронным цифровым решениям в управлении регионом, цифровому менеджменту. Это говорит о том, что республика занимает передовые позиции в этой отрасли», — сказал он.
В свою очередь, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, который также приехал в Уфу в составе делегации Казахстана, высоко оценил разработки ЦУРа и сообщил, что направит сюда специалистов в области цифровизации для изучения и обмена опытом.
Как ранее сообщал Башинформ, 26 ноября в Уфе открылся XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В течение двух ближайших дней во Дворце борьбы будут проходить обсуждения, посвященные реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширению межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.