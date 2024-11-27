Туск предложил создать в Балтике военно-морскую полицию из-за России

В Балтийском море из-за угрозы от России нужно создать военно-морскую полицию. С таким предложением едет в Швецию премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он заявил, что будет призывать к этому страны Прибалтики и Северной Европы.
«Я буду убеждать наших партнеров в необходимости немедленно разработать аналогичную формулу, когда речь заходит о контроле и безопасности в балтийских водах, о “военно-морском патрулировании” стран, которые расположены на Балтийском море и которые одинаково ощущают угрозу, когда речь заходит о России», — сказал Туск (цитата по Reuters).
В Швеции Туск примет участие во встрече премьер-министров стран Балтии и Северной Европы. Во время переговоров они будут обсуждать региональное сотрудничество в области безопасности и общей политике по конфликту на Украине.
Страны Запада пытаются лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО. Для этого используются Швеция и Финляндия, говорил Николай Патрушев. О планах использования Балтийского моря силами НАТО в случае войны с Россией заявлял бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он отмечал, что после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Балтийское море стало почти внутренним «озером» альянса.