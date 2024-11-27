Туск предложил создать в Балтике военно-морскую полицию из-за России

Страны Запада пытаются лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО. Для этого используются Швеция и Финляндия, говорил Николай Патрушев. О планах использования Балтийского моря силами НАТО в случае войны с Россией заявлял бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он отмечал, что после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Балтийское море стало почти внутренним «озером» альянса.