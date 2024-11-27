Вениамин Кондратьев о санкциях: «Мы сумели “минусы” сложить в “плюс”»

Санкции, которые зарубежные страны вводят в отношении России на протяжении последних 10 лет, положительным образом сказались на развитии производств в Краснодарском крае. Так, объем отгрузки товаров собственного производства вырос в два раза, а объем налогов в бюджет — в три раза.
«Мы сумели “минусы” сложить в “плюс” — 10 лет ограничений стали стимулом для модернизации промышленных производств и выпуска новой для нашего региона продукции. Это радиоэлектроника, оборудование для пищевой промышленности, медицинские изделия и препараты», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Глава региона напомнил, что в 2015 году на Кубани приняли первый в истории региона закон «О промышленной политике», а в 2016 году — запустили госпрограмму по развитию промышленности. Для предпринимателей создали «мощную инфраструктуру» финансовых и нефинансовых мер поддержки. В итоге активно стали развиваться предприятия, занимающиеся металлообработкой, производством стройматериалов, пошивом одежды, изготовлением химических препаратов и так далее.
Промышленные предприятия могут получить субсидии по девяти направлениям. Так, им возвращают 30% затрат на создание или развитие импортозамещающей продукции.
Рост идет и в секторе АПК. «За последние 10 лет площади, засеваемые отечественными семенами, по подсолнечнику и кукурузе увеличились почти вдвое. К 2030 году планируем довести показатель по этим культурам и сахарной свекле до 75%», — сказал Вениамин Кондратьев.
Количество овощей, выращенных в закрытом грунте, выросло на 100%. С кубанских садов и теплиц в 2023 году собрали более 483 тонн плодов и ягод. Производство молока выросло на 29%, мяса — на 32%. Почти в пять раз стало больше форели. С 9 до 380 тонн выросло производство морепродуктов. С 2 млрд до 175 млрд условных банок выросло производство плодоовощных консервов. Одновременно с этим увеличился и ассортимент предлагаемой продукции.