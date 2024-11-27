Вениамин Кондратьев о санкциях: «Мы сумели “минусы” сложить в “плюс”»

Количество овощей, выращенных в закрытом грунте, выросло на 100%. С кубанских садов и теплиц в 2023 году собрали более 483 тонн плодов и ягод. Производство молока выросло на 29%, мяса — на 32%. Почти в пять раз стало больше форели. С 9 до 380 тонн выросло производство морепродуктов. С 2 млрд до 175 млрд условных банок выросло производство плодоовощных консервов. Одновременно с этим увеличился и ассортимент предлагаемой продукции.