Парликов после переговоров с «Газпромом»: сценарий энергокризиса с 1 января реалистичен

Туманные перспективы
Рассказывая о своем недавнем визите в Санкт-Петербург, где он обсуждал с официальными представителями российского газового концерна вопрос поставок энергоносителя в условиях ранее объявленного Украиной прекращения транзита российского газа через свою территорию, «Газпром» попросил Кишинев обсудить вопрос транзита с Киевом, сказал министр.
По словам Парликова, Кишинев уже обсудил с Киевом вопрос транзита через Украину, но решения пока нет, оно может быть принято в последний момент, то есть накануне 1 января 2025 года. В связи с этим Парликов сообщил, что именно поэтому он также отправился в Санкт-Петербург, чтобы убедиться, что «Газпром» выполнит свои обязательства по поставке газа в Приднестровский регион по альтернативным маршрутам (Турция), если транзит через Украину будет прекращен.
«Мы сказали украинской стороне, что если транзит через Украину будет сохранен, для нас это будет более простой сценарий, но все знают, что есть альтернативные маршруты, и цель визита в Санкт-Петербург — убедиться, что если транзита через Украину не будет, “Газпром” будет выполнять свои обязательства, осуществляя транзит по альтернативным маршрутам», — заявил министр.
Долги и Приднестровье
По словам Парликова, «Газпром» увязал вопрос поставок природного газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам с задолженностью правобережной части Молдовы перед российским концерном.
«Газпром» увязывает поставки по альтернативному маршруту через Турцию с вопросом оплаты долгов правого берега. (…) Мы считаем, что привязывать поставки на левый берег Днестра к погашению долга, который принадлежал бы правому берегу, неправильно", — сказал Парликов.
Однако, по мнению молдавской стороны, задолженность является исторической и размер ее — спорный.
«Повторяю, мы в результате протокола, подписанного в 2021 году, с опозданием, но провели аудит, который представил выводы, что практически весь долг неактуален и тогда мы пришли с позицией в отношении “Газпрома” и предложили заплатить очень маленькую часть этого долга, около восьми миллионов. Российская сторона не признает результаты этого аудита, но мы не получили альтернатив от российской компании и ждем ее предложений», — заявил министр.
Парликов не исключил, что объем поставок российского газа в Приднестровье может быть сокращен, однако никаких цифр не назвал.
«Реалистичный сценарий — что будут ограничены поставки на левый берег. Если поставок не будет совсем, тогда Приднестровский регион войдет в коллапс. Мы должны позаботиться о них, им нужно знать, сколько они смогут заплатить, а нам нужно посмотреть, как компенсировать и кто покроет затраты», — сказал министр.
Он также отметил, что молдавская сторона «надеется на помощь западных партнеров».
Новогодний «сюрприз»: тарифы на электроэнергию могут вырасти
Виктор Парликов признал, что если «Газпром» после 1 января не будет поставлять природный газ в Приднестровье, откуда на правый берег идет дешевая электроэнергия, стоимость электроэнергии в Молдове вырастет.
«Конечно, если эти объемы будут перенаправлены (Приднестровский регион вообще не будет иметь газа или не будет получать достаточно газа от “Газпрома”), нам придется работать в тех ситуациях, в которые мы будем поставлены. С уверенностью могу сказать, что и объемы природного газа, и электроэнергии могут быть обеспечены. Распределение затрат — мы имели в виду этот сценарий, когда готовились к зиме, и в этом сценарии, да, мы будем закупать электроэнергию в других местах, да, мы предполагаем, что эта электроэнергия может быть дороже, да, поставки газа на левый берег, необходимые объемы могут быть физически доставлены, и теперь все будет зависеть от того, как они будут оплачены», — сказал министр.
По его словам, и в этом вопросе власти надеются на западных партнеров
«И в этом смысле мы, конечно, также обращаемся к поддержке международных партнеров для реализации этого сценария. И с самого начала, когда мы выложили этот сценарий на стол, было ясно, что без поддержки международных партнеров мы не сможем пройти через сценарий, в котором приднестровский регион не будет иметь природного газа вообще или будет иметь его в недостаточном количестве», — сказал Парликов.
С декабря 2022 года АО «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom (он идет на потребление в правобережной части Молдовы) и российского концерна «Газпром», этот газ направляется в Приднестровье, откуда на правый берег поставляется электроэнергия, вырабатываемая Молдавской ГРЭС. Этот объем электроэнергии, поставляемый по выгодному тарифу, покрывает 80% потребности правого берега в энергоносителе.