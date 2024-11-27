Парликов после переговоров с «Газпромом»: сценарий энергокризиса с 1 января реалистичен

«Конечно, если эти объемы будут перенаправлены (Приднестровский регион вообще не будет иметь газа или не будет получать достаточно газа от “Газпрома”), нам придется работать в тех ситуациях, в которые мы будем поставлены. С уверенностью могу сказать, что и объемы природного газа, и электроэнергии могут быть обеспечены. Распределение затрат — мы имели в виду этот сценарий, когда готовились к зиме, и в этом сценарии, да, мы будем закупать электроэнергию в других местах, да, мы предполагаем, что эта электроэнергия может быть дороже, да, поставки газа на левый берег, необходимые объемы могут быть физически доставлены, и теперь все будет зависеть от того, как они будут оплачены», — сказал министр.