Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян, пишет Guardian

В мае 2023 года ЦРУ возобновило попытки вербовки россиян, создав Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорилось, что ЦРУ интересует информация, в частности, об «экономике или высшем руководстве» России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся Telegram-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян, сообщил, что ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, и выразил уверенность, что российские специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже.