И. о. главы Тольятти объявил о формировании энергичной и дерзкой команды

Он отметил, что и у депутатов, и у чиновников задача одна — отвечать запросам жителей. Для этого надо максимально смотреть, в каких программах можно участвовать и что необходимо сделать, чтобы привлечь в Тольятти максимум средств федерального и областного бюджетов.