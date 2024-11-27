И. о. главы Тольятти объявил о формировании энергичной и дерзкой команды

И. о. главы Тольятти заявил, что по многим направлениям надо усиливаться. В частности, есть вопросы к исполнению показателей по национальным проектам.
«Подходов “мы посидим какой-то срок, веслом одним пока погребем, и вроде все работает” я не приемлю», — предупредил господин Сухих.
Он отметил, что и у депутатов, и у чиновников задача одна — отвечать запросам жителей. Для этого надо максимально смотреть, в каких программах можно участвовать и что необходимо сделать, чтобы привлечь в Тольятти максимум средств федерального и областного бюджетов.
Бывший мэр Жигулевска Илья Сухих приступил к исполнению обязанностей главы Тольятти в конце прошлой недели. Официально стать главой города он сможет после 11 декабря, если за него проголосуют депутаты городской думы.
Ранее сообщалось, что, по сведениям источника «Ъ-Волга», заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Андрей Дроботов, при Николае Ренце занимавший также пост первого заместителя главы, написал заявление об увольнении. Кандидатом на место первого заместителя источник называет директора ООО «Акрон инфраструктура» Алексея Бузинного.