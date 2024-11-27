Экс-губернатор Дона Голубев в Совфеде будет заниматься вопросами региональной политики и делами Севера

Ранее «Югополис» сообщал, что Василий Голубев получил должность сенатора 22 ноября, заняв место досрочно сложившей полномочия Ирины Рукавишниковой. Голубев руководил Ростовской областью 14 лет. Его очередной срок истекал в 2025 году. Однако 4 ноября внезапно он сообщил о своей отставке в связи с переходом на новое место работы.