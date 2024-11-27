Экс-губернатор Дона Голубев в Совфеде будет заниматься вопросами региональной политики и делами Севера

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев в Совете Федерации вошел в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. За него проголосовали единогласно все 147 сенаторов, присутствующих на заседании.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала Василия Голубева и бывшего полпреда в УрФО Владимира Якушева (который тоже стал сенатором) «тяжеловесами».
Ранее «Югополис» сообщал, что Василий Голубев получил должность сенатора 22 ноября, заняв место досрочно сложившей полномочия Ирины Рукавишниковой. Голубев руководил Ростовской областью 14 лет. Его очередной срок истекал в 2025 году. Однако 4 ноября внезапно он сообщил о своей отставке в связи с переходом на новое место работы.
Временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области был назначен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.