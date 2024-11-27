«Люди не живут, а выживают»: генпрокурор поручил начать масштабные проверки в южноуральском ЖКХ

— Челябинская область − это мощный экономический регион. И в то же время проблемы жилищно-коммунального хозяйства здесь безмерные. Огорчительно, что никто ничего не делает. Я поручаю прокурору Челябинской области начать масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть, что делают все уполномоченные органы.