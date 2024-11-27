«Люди не живут, а выживают»: генпрокурор поручил начать масштабные проверки в южноуральском ЖКХ

— Челябинская область − это мощный экономический регион. И в то же время проблемы жилищно-коммунального хозяйства здесь безмерные. Огорчительно, что никто ничего не делает. Я поручаю прокурору Челябинской области начать масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть, что делают все уполномоченные органы.
Отдельно Игорь Краснов поручил проверить, куда челябинские УК тратят деньги, и дать уголовно-правовую оценку их действиям.
— Те деньги, которые люди платят за неоказанные услуги, нужно обратно вернуть. Люди не живут, а выживают и тратят свои собственные деньги на обслуживание дома.
На личном приёме генпрокурору РФ жаловались на проблемы с общественным транспортом в Челябинской агломерации, неработающие ливневки и разливы канализации в областном центре, стихийные свалки, проблемы с водоснабжением, расселение из аварийного жилья.
Напомним, сегодня Игорь Краснов находится в Челябинске. Он проводит личный приём жителей и встретится с бизнесменами. За насколько дней до этого в областной центр приехали представители Генеральной прокуратуры РФ.