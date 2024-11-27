Для отставки мэра Нижнего Новгорода согласовали новые поводы

Согласно принятым поправкам, теперь губернатор может вынести предупреждение и объявить выговор главе Нижнего Новгорода за неэффективное исполнение преданных муниципалитету госполномочий.
Нарушения должны быть устранены в течение месяца, в ином случае глава региона может уволить мэра. Также основанием для прекращения полномочий главы города теперь является признание его иностранным агентом.
Кроме того, депутаты согласовали введение должности первого заместителя председателя думы Нижнего Новгорода. Теперь в случае отставки спикера парламента, его первый заместитель может сам назначить себя исполняющим обязанности. Ранее это делала дума.
Ранее мы писали, что депутат Госдумы Егоров просит мэра Нижнего Новгорода сократить расходы.