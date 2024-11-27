Mash: ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе БПЛА и ракетами

ВСУ выпустили в сторону аэродрома Бельбек в Севастополе 40 БПЛА, ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow, пишет Mash. По информации канала, ВС РФ сбили все цели. В Минобороны сообщили о перехвате 25 БПЛА над Крымом. В ответ ВС РФ ударили по украинским аэродромам, военным и технике ВСУ при помощи авиации в 144 районах в зоне СВО.