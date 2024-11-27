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ЕП утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен

Депутаты Европейского парламента утвердили новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, переизбравшейся на этот пост.

Источник: Reuters

Назначение 27 европейских чиновников, выполняющих функции министров в Евросоюзе, поддержали 370 депутатов из 688. Против выступили 282, еще 36 воздержались, следует из трансляции заседания в Страсбурге.

Утвержденный состав ЕК официально начнет работу 1 декабря.

Европарламент с 4 по 12 ноября проводил обсуждение кандидатур на должности еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, чтобы определить соответствие кандидатов предлагаемым должностям, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Сегодня, 27 ноября, в Европарламенте состоялось заключительное голосование за все 27 еврокомиссаров (включая и Урсулу фон дер Ляйен). Перед началом работы новый состав должен получить формальное одобрение Совета Евросоюза.

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