ЕП утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен

Европарламент с 4 по 12 ноября проводил обсуждение кандидатур на должности еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, чтобы определить соответствие кандидатов предлагаемым должностям, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Сегодня, 27 ноября, в Европарламенте состоялось заключительное голосование за все 27 еврокомиссаров (включая и Урсулу фон дер Ляйен). Перед началом работы новый состав должен получить формальное одобрение Совета Евросоюза.