«Я ухожу. Всем спасибо»: глава Муромцевского района Омской области Вячеслав Девятериков покинул свой пост

Глава Муромцевского района Омской области Вячеслав Девятериков покинул свой пост. Ушел красиво — записал прощальное видео на фоне иконостаса в храме.
В своем обращении Девятериков сказал, что искренне хотел сделать жизнь района и его жителей лучше и попросил прощения у всех, чьи надежды он не оправдал.
«Прошу прощения у тех, чьи одежды не оправдал или был не справедлив. Видел бог — я не со зла», — сказал теперь уже бывший глава района.
Видимо, Девятериков уже знает, кто придет ему на смену. Это будет «новая команда молодых, сильных ребят», которая сможет решить оставшиеся нерешенные вопросы.
Вячеслав Девятериков возглавлял Муромцевский район 12 лет, трижды переизбираясь на этот пост. В отставку он ушел досрочно, его решение утвердил районный Совет депутатов. Сейчас обязанности главы временно исполняет его заместитель Сергей Казанков. По информации источников «Нового Омска», Девятериков ушел в отставку, чтобы возглавить вакантное место руководителя регионального ГУ «Лесного хозяйства».