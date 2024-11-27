Молдавские военные примут участие в параде в Румынии

Парад пройдет в воскресенье, 1 декабря, по случаю Национального дня Румынии. В этом году Нацармию в Бухаресте представит группа знаменосцев из роты Почетного караула, а также миротворцы 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» во главе с подполковником Кристиной Долгорук.
Солдаты уже приступили к ежедневным тренировкам на полигоне в Генча, сообщили в ведомстве. Молдавский контингент из 30 офицеров, солдат и сержантов примут участие в параде вместе с румынскими военными, а также иностранными контингентами из подразделений, дислоцированных в Румынии.
Молдавские солдаты участвуют в военном параде в Бухаресте с 2014 года.