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Молдавские военные примут участие в параде в Румынии

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Контингент Национальной армии примет участие в военном параде в Бухаресте, сообщили в Министерстве обороны Молдовы.

Источник: Telegram / army.md

Парад пройдет в воскресенье, 1 декабря, по случаю Национального дня Румынии. В этом году Нацармию в Бухаресте представит группа знаменосцев из роты Почетного караула, а также миротворцы 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» во главе с подполковником Кристиной Долгорук.

Солдаты уже приступили к ежедневным тренировкам на полигоне в Генча, сообщили в ведомстве. Молдавский контингент из 30 офицеров, солдат и сержантов примут участие в параде вместе с румынскими военными, а также иностранными контингентами из подразделений, дислоцированных в Румынии.

Молдавские солдаты участвуют в военном параде в Бухаресте с 2014 года.