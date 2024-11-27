Молдавские военные примут участие в параде в Румынии

Солдаты уже приступили к ежедневным тренировкам на полигоне в Генча, сообщили в ведомстве. Молдавский контингент из 30 офицеров, солдат и сержантов примут участие в параде вместе с румынскими военными, а также иностранными контингентами из подразделений, дислоцированных в Румынии.