SCMP: как изменится стратегия Запада в Арктике при Трампе

Два громких военных учения — «Север. Взаимодействие — 2024» и «Океан-2024» — подчеркивают глубину военного сотрудничества Китая и России, говорится в статье SCMP.
Первые учения специализировались на отработке противолодочной войны и воздушной обороны. В них проверялась расширенная оперативная совместимость между военно-морскими силами двух стран, их готовность к совместным операциям в уязвимых регионах. Вторые учения сосредоточились на имитационных оборонительных стратегиях для защиты жизненно важной инфраструктуры и наступательных десантных высадках на неподготовленной местности. Упор в них делался на оперативной готовности к отражению потенциальных угроз, в том числе со стороны НАТО.
В октябре состоялась первое совместное патрулирование береговой охраны двух стран в арктических водах, что стало важным этапом в двустороннем морском сотрудничестве. Во время операции проверялась способность судов действовать в сложных арктических условиях и обеспечить безопасность и развитие Северного морского пути. Глобальное значение этого торгового маршрута растет из-за отступления арктических льдов. Он не только открывает более короткий транзитный проход между Европой и Азией, но и обеспечивает доступ к огромным природным ресурсам.
Помимо обороны, Россия и Китай углубляют экономическое и научное сотрудничество, еще больше встраивая китайский «Полярный шелковый путь» в структуру региона. Россия, столкнувшись с западными санкциями и дипломатической изоляцией из-за конфликта на Украине, рассчитывает на экономическую и технологическую поддержку Китая. Пекин, в свою очередь, получает доступ к критически важным арктическим ресурсам и транспортным маршрутам.
Растущая стратегическая значимость Арктики и углубляющееся российско-китайское партнерство вызывают вопросы о направлении политики США в период второго президентства Дональда Трампа.
В свой первый президентский срок Трамп подорвал участие США в глобальных климатических проектах, таких как Парижское соглашение, но проявил большой интерес к экономическому потенциалу Арктического региона. В частности, он сделал предложения о покупке Гренландии. Трамп также усилил военное присутствие США в Арктике, стремясь уравновесить Россию и защитить американские стратегические интересы. В 2020 году Трамп призвал к ускоренному расширению ледокольного флота США.
Связи Трампа с нефтегазовым сектором предполагают, что он отменит экологические нормы, чтобы стимулировать разведку нефти и газа и конкурировать с Россией и Китаем.
Между тем его скептицизм по отношению к НАТО может подорвать целостную арктическую стратегию альянса.
Прошлые нелестные замечания Трампа в адрес НАТО, включая сомнения в справедливости финансовой составляющей альянса, поставили под сомнение его единство. Возрождение политики «Америка прежде всего» может снизить приоритетность обязательств США по многосторонним оборонным соглашениям.
Без единого фронта НАТО может быть трудно эффективно сдерживать совместные действия Китая и России, такие как военные учения и инфраструктурные проекты вдоль Северного морского пути. Предпочтение Трампом транзакционной дипломатии может подтолкнуть к заключению двусторонних соглашений с заинтересованными сторонами в Арктике. Это ослабит влияние НАТО и откроет возможности для Китая и России использовать региональную фрагментацию в своих интересах.
Потенциальное ослабление стратегической сплоченности НАТО изменит баланс сил в Арктике и осложнит глобальную динамику в целом. Поскольку изменение климата ускоряет доступность ресурсов и усиливает геополитический интерес к Арктике, ставки для всех заинтересованных сторон остаются высокими. Западу следует продвигать инклюзивную структуру управления Арктикой, учитывающую интересы всех региональных игроков, включая Россию и Китай.