SCMP: как изменится стратегия Запада в Арктике при Трампе

Первые учения специализировались на отработке противолодочной войны и воздушной обороны. В них проверялась расширенная оперативная совместимость между военно-морскими силами двух стран, их готовность к совместным операциям в уязвимых регионах. Вторые учения сосредоточились на имитационных оборонительных стратегиях для защиты жизненно важной инфраструктуры и наступательных десантных высадках на неподготовленной местности. Упор в них делался на оперативной готовности к отражению потенциальных угроз, в том числе со стороны НАТО.