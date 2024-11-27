Глеб Никитин предложил отдавать брошенные земли иностранцам

Глеб Никитин также выступил с предложением по доработке программы, которая предоставляет вид на жительство иностранным гражданам, соответствующим критериям инвесторов. Он подчеркнул, что в России уже имеется успешный опыт привлечения иностранных фермеров. В то же время на территории страны находятся значительные участки неиспользуемых земель, которые могут быть засеяны и использованы для сельского хозяйства.