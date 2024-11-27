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Глеб Никитин предложил отдавать брошенные земли иностранцам

Губернатор Нижегородской области предложил интегрировать действующую в России программу по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйственных земель в оборот с инициативой по привлечению западных фермеров в страну.

Источник: РИА "Новости"

Это предложение озвучил глава региона на заседании совета руководителей субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел РФ.

Глеб Никитин также выступил с предложением по доработке программы, которая предоставляет вид на жительство иностранным гражданам, соответствующим критериям инвесторов. Он подчеркнул, что в России уже имеется успешный опыт привлечения иностранных фермеров. В то же время на территории страны находятся значительные участки неиспользуемых земель, которые могут быть засеяны и использованы для сельского хозяйства.

Ранее мы писали, что немецкую деревню построят в Нижегородской области.